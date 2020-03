‘Corona-uitvinding’ van Brabantse bodem: een wasstraat voor winkelwagens

Thuiswer­ken én lesgeven? Hahaha! ‘Ik ga dit dus echt niet doen, hè. En jij legt het ook helemaal niet goed uit!’

11:24 VLIJMEN - Een baan, drie jonge kinderen, een hond, het huishouden én een man die gewoon naar het werk moet. Of wij ouders dan ook nog even willen zorgen of die kinderen geen leerachterstand krijgen in tijden van corona? Verslaggeefster Linda Akkermans doet haar best. ,,Maar ‘s avonds wil ik geen versjes uit mijn hoofd leren. Dan moet ik mijn werkuren inhalen. En daarna wil ik wijn.”