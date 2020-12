Corona wint opnieuw terrein in Brabant: 1366 nieuwe besmettingen

Loek van Wely stapt in Eerste Kamer uit FvD-frac­tie; besluit kan gevolgen hebben voor coalitie Brabant

8 december Loek van Wely is in de Eerste Kamer uit de fractie van Forum voor Democratie gestapt. Hij heeft zich aangesloten bij de kersverse Fractie-Van Pareren, die verder bestaat uit vijf andere opgestapte FvD-senatoren. Omdat Van Wely ook statenlid in Brabant is, kan zijn besluit ook de stabiliteit van de Brabantse coalitie raken.