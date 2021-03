Coronacijfers Brabantse ziekenhuizen: stabiel, maar nog altijd druk

'Samen naar de schouwburg is voor leerlingen een feest’

17 maart CUIJK - Lachsalvo's en applaus schallen door de grote theaterzaal van Schouwburg Cuijk, in de kleine zaal klinkt knetterend getrommel, boven in het theatercafé wordt creatieve poëzie gemaakt. Brugklassers van het Merletcollege zorgen de hele dag voor leven in de brouwerij. Eindelijk bruist het theater weer zoals het hoort.