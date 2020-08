Coronahaard Bergen op Zoom telt meeste besmettingen per 100.000 inwoners in heel Nederland

LIVE | Hitte in Brabant: weer twee records verbroken, voorlopig nog geen einde aan hittegolf

14:02 Een nieuwe, snikhete zomerdag in Brabant. De temperatuur is tropisch en stijgt in Brabant naar 32 tot 34 graden. In het zuidoosten van het land is er vanavond kans op enkele onweersbuien. Volg alle ontwikkelingen van vandaag in het liveblog.