Coronahaardjes schuiven op naar Midden-Brabant, slechts twee Brabantse ziekenhuisopnamen in week tijd

Waar West-Brabant een stuk minder coronabesmettingen telt dan de afgelopen weken, zijn nu de meeste Brabantse besmettingen in het midden van de provincie geteld. Dat blijkt uit de nieuwste wekelijkse cijfers die het RIVM dinsdag publiceerde. Het aantal mensen dat positief getest is op Covid-19 is de afgelopen week nagenoeg gelijk gebleven .

Brabant blijft na Zuid- en Noord-Holland de derde provincie qua positieve testen. In de afgelopen week waren het er in totaal 524. Daarbij waren slechts twee ziekenhuisopnamen. Eén patiënt overleed in Brabant.

Baarle-Nassau kleurt het diepst rood op de kaart van het RIVM. 87,5 mensen per 100.000 inwoners zijn daar besmet. In de praktijk gaat het om zes coronagevallen. Gilze en Rijen, dat vorige week met 22 besmettingen ineens het hoogste aantal coronapatiënten van Brabant telde, blijft op dat aantal steken. In Tilburg zijn er in zeven dagen 43 bijgekomen en staat de teller over twee weken gezien op 150. Dat zijn er 68,2 per 100.000 inwoners.

De hoek rond Bergen op Zoom, die een maand geleden nog als ‘coronahoofdstad’ van Nederland werd betiteld, heeft flink minder geregistreerde besmettingen. Bergen zelf heeft er over twee weken gezien nog 22, tegenover 42 vorige week. Buurgemeente Steenbergen heeft er zelfs geen enkele meer. Ook in Roosendaal daalde het aantal: van 28 vorige week, tot 15 nu.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Landelijk bijna evenveel positieve testen

Landelijk gezien waren er in een week tijd 3597 nieuwe besmettingen, tegenover 3588 vorige week. Amsterdam blijft een gemeente met veel geregistreerde besmettigen. In twee weken tijd zijn daar 1116 besmettingen gemeten; 127,9 per 100.000 inwoners. De kleine gemeente Montfoort in Utrecht heeft er de meeste, met 136,5 per 1000.000 inwoners. In totaal gaat het daar om 19 besmettingen.

Het aantal mensen dat zich liet testen is de afgelopen week weer gestegen, van ongeveer 140.000 naar 163.000. Mede daardoor is het percentage positieve tests verder gedaald, van 2,5 naar 2,2 procent. Drie weken terug lag dat nog op 3,6 procent.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: