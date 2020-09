Coronaklap? Ja, maar het komt heus goed met de Brabantse economie

Brabantse poppodia steken tijdens corona handen uit mouwen: ‘Gewoon zitten en luisteren’

29 augustus Bijna dagelijks staat Guus Meeuwis met de show 'Club Zoveel’ op het podium van de 013, maar niet op de manier zoals we dat gewend zijn. Zo gaat dat niet alleen in het poppodium in kwestie: overal in Brabant zetten de concertzalen alle zeilen bij om op z'n minst weer wat bezoekers te ontvangen.