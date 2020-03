Coronanieuws op een rijtje: dit gebeurde er zaterdag

20.000 handschoenen, 300 veiligheidsbrillen en meer dan twintig liter handdesinfectie kreeg het Elisabeth Ziekenhuis van het opleidingslaboratorium van het Eindhovense Summa College en Fontys Hogeschool.



In het Amphia Ziekenhuis in Breda is het aantal coronapatiënten dat is overleden opgelopen naar tien. Dat maakte het ziekenhuis zaterdagochtend bekend.



Als een van de laatste gemeenten in Noord-Brabant is nu ook in Woensdrecht een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt de GGD zaterdag.