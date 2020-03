Coronanieuws samengevat: dit gebeurde dinsdag in Brabant

Ook op de tweede dag dat scholen gesloten zijn, gebeurde er weer veel in Brabant. We zetten zoals elke dag het belangrijkste nieuws op een rij.

• In het kleine dorp Erp zijn de afgelopen tijd vier mensen overleden aan het coronavirus. Een enorme klap voor de gemeenschap. In de hele gemeente Meierijstad, waar Erp bij hoort, zijn tot nu toe al zeven mensen overleden.

• Landelijk zijn nu 1705 mensen positief gestest op het coronavirus. Van hen komen 634 patiënten uit Brabant. Onder hen 96 Bredanaren en 88 Tilburgers. Hier lees je per gemeente waar patiënten vandaan kwamen. Landelijk overleden tot nu toe 43 mensen.

De GGD is vorige week al gestopt met testen van iedereen die verschijnselen heeft van het coronavirus. Vandaag ging de zorgdienst daar nog een stap verder in: huisartsen hebben de instructie gekregen om alleen nog mensen te testen die er zo ernstig aan toe zijn dat een ziekenhuisopname dreigt. Het criterium dat iemand in Noord-Italië of China moet zijn geweest komt te vervallen.

• Het EK Voetbal gaat in juni niet door. In plaats daarvan wil de UEFA het toernooi in juni 2021 houden. De meeste nationale competities liggen stil en kunnen niet op tijd worden afgerond. Ook de bekerfinale in Nederland is uitgesteld. Tennissers moeten langer wachten op Roland Garros. Dat is verplaatst naar september.

Volgens voetbalverslaggever Maarten Wijffels komt het verplaatsen van het EK Oranje helemaal niet slecht uit:

• Scholen hebben een oplossing bedacht voor eindexamenkandidaten: ze gaan open voor de schoolexamens, die eerst gehaald moeten worden. Maar dan alleen voor eindexamenleerlingen die fit zijn. Wie dat niet is, kan het examen later inhalen, nog voor de eindexamens.

• Er is veel waardering voor mensen die in de zorg werken. Om 20.00 uur is daarom een luid applaus voor iedereen die ervoor knokt om coronapatiënten in leven te houden. Hier in Breda oefenden ze vanmorgen al met een gezamenlijk lied. Uiteraard op afstand:

• Artsen balen van de vele statistieken die online worden gedeeld. ,Er gaan ontzettend veel enge rekensommetjes rond. Mensen zien statistieken en rekenen uit wat de kans is om dood te gaan. Maar dat is pure speculatie en het zorgt voor angst. Wees er heel voorzichtig mee. Er is nog te veel onbekend", waarschuwt een arts in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.