Coronanieuws samengevat: dit gebeurde dinsdag in Brabant

Nu al geslaagd voor de havo: ‘Dit is heel onwerke­lijk’

15:41 BERGEN OP ZOOM - Vanmorgen zat ze nog met haar neus in de boeken en nu is ze ineens geslaagd voor de havo. Julia Hoff (17) uit Bergen op Zoom kan het amper bevatten. ,,Het is heel onwerkelijk allemaal.” De vlag gaat ook niet uit. ,,Dat vind ik met de coronacrisis niet gepast.”