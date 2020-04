Coronanieuws samengevat: dit gebeurde er vrijdag in Brabant

• De afgelopen 24 uur zijn in Brabant 135 nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Er zijn nu 1675 opnames gemeld in de provincie. In heel Nederland zijn er 502 meldingen bijgekomen van mensen die in het ziekenhuis liggen of lagen. Het totaal aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus ligt op 148. Het Het RIVM benadrukt dat deze mensen lang niet allemaal de afgelopen 24 uur zijn overleden of in het ziekenhuis opgenomen.