Coronanieuws samengevat: dit gebeurde er woensdag in Brabant

De kleine dingen in het leven Dit waarderen we weer meer nu we het huis (bijna) niet uit kunnen

10:50 Nog zeker drie weken langer kunnen we niet uit eten, naar opa en oma, de sportschool of naar werk. Festivals, sportwedstrijden en evenementen gaan niet door, vakanties lopen in de soep en zelfs een kappersafspraak maken gaat even niet. Flink balen. Maar het brengt ons ook terug naar de basis. Deze kleine dingen waarderen we weer meer sinds de coronacrisis.