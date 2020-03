Coronanieuws samengevat: dit gebeurde vrijdag in Brabant

• Als aanvulling op de donderdag gestelde maatregelen hebben de drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio vrijdag een noodverordening uitgeroepen. Activiteiten met meer 100 personen zijn tot en met 31 maart strafbaar. Maar, zo zegt een woordvoerder, het is ondenkbaar dat er daadwerkelijk ingegrepen moet worden. ,,De noodverordening houden we achter de hand, zodat we kunnen acteren als de situatie daarom vraagt. Maar wij doen een dringend appel op de Brabanders om hun gezond verstand te gebruiken.‘’

• De Efteling heeft alsnog haar deuren gesloten. Eerder werden al andere maatregelen genomen, maar het park bleef tot en met vrijdag gewoon open. De Efteling laat weten dat het een ‘moeilijk besluit is, maar de veiligheid van medewerkers en gasten staat vanzelfsprekend voorop.’ Ook safaripark Beekse Bergen, ZooParc Overloon en Dierenrijk Nuenen sluiten tot ‘nader order’ de deuren.

• Het is code rood in vele Brabantse ziekenhuizen. Waar het Amphia in Breda eerder al de bel trok vanwege een overvolle intensive care, heeft vrijdag het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch drastische maatregelen genomen. Medewerkers die directe zorg verlenen is verboden om verlof op te nemen en ander personeel is gevraagd om extra te werken. Ook zij de meeste operaties voor maandag geschrapt. De bestuursvoorzitter van het ziekenhuis spreekt van ‘uitzonderlijke situatie’.

• Het is hoogst onzeker of Paaspop, traditiegetrouw het eerste grote festival van het jaar, kan doorgaan. De opbouwwerkzaamheden op het terrein in Schijndel zijn vrijdag voorlopig stilgelegd. Het festival vindt pas plaats na de huidige maatregelenperiode tot en met 31 maart, maar vooruitlopend op nieuwe maatregelen rondom het virus is het werk tot en met maandag stilgelegd. Daarna wordt wellicht besloten over wel of niet doorgaan van het festijn.

Volledig scherm Steigerbouwers hebben de werkzaamheden stilegelegd op het festivalterrein van Paaspop aan de Heikampen in Schijndel. In ieder geval tot maandag. © Robèrt van Lith/BD

• De Tilburgse rapper Gers Pardoel kwam vrijdag onder vuur te liggen vanwege een post op Instagram. In het bericht pleit hij, ondanks de aangescherpte maatregelen van het kabinet, juist vóór lichamelijk contact. ,,Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel, geef elkaar wel je liefde.” De reacties zijn niet van de lucht en schoten bij velen in het verkeerde keelgat. De rapper heeft zelf verder niet meer gereageerd op de ontstane heisa.