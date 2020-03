Coronanieuws samengevat: dit gebeurde zondag in Brabant

Er zijn zondag veel nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Omdat het ene nieuws over het coronavirus het andere soms verdrukt, zetten we alles op een rij. Dit is wat je na deze zondag moet weten over het coronavirus in Brabant.

• De scholen en kinderdagverblijven zijn vanaf maandag voor de meeste kinderen gesloten. Dat duurt in elk geval tot en met 6 april. Scholen gaan kinderen die thuisblijven zo veel mogelijk digitaal lessen aanbieden. Uitzondering wordt gemaakt van kinderen met ouders die in cruciale sectoren werken. Zij kunnen wel naar school en worden daar opgevangen, zodat de ouders door kunnen met hun belangrijke werk. Lees hier welke beroepen als cruciaal worden gezien.

• Ook andere openbare plaatsen als cafés, restaurants, sportclubs en rechtbanken sluiten tot en met 6 april. De maatregel ging zondagavond om 18.00 uur in. Maaltijden thuisbezorgen mag nog wel. De maatregelen die eerder bekend werden gemaakt, als het verbod op feesten met meer dan 100 man, wordt verlengd tot en met 6 april. Dat geldt ook voor de wedstrijden in het betaald voetbal.

• Er komt een onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder jongeren in Brabant. Lang werd gedacht dat jongeren minder vatbaar waren voor de ziekte. Om daar meer duidelijkheid over te krijgen, start het RIVM een drie weken durend onderzoek. Op basis van de uitslagen wordt gekeken hoe het na 6 april moet met de scholen.

• Het sluiten van de horeca ging niet overal soepel. De maatregel werd rond 17.30 uur aangekondigd en ging iets meer dan een halfuur later al in. In die tijd ontstonden flinke rijen voor coffeeshops. In veel restaurants en cafés werden de klanten gevraagd weg te gaan. Uitzonderingen waren er ook, zoals het Eindhovense restaurant Lundi, dat weigerde te sluiten. Wie ook na waarschuwingen van handhavers openblijft, krijgt drie maanden celstraf of een boete van 4350 euro.

• Brabant telt sinds zondag officieel 431 coronapatiënten, zo blijkt uit de cijfers van het RIVM. Dat maakte ook bekend dat sinds zaterdagmiddag in ons land acht mensen zijn overleden. De cijfers over het aantal zieke mensen zijn niet meer zo precies als in de eerste dagen dat het coronavirus Nederland trof. Alleen mensen die ernstig ziek of kwetsbaar zijn worden getest. Wie minder ziek is moet binnenblijven en thuis uitzieken.

• Het aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen neemt weer toe. De afgelopen dagen werden minder mensen opgenomen, maar er komt een tweede golf aan, die volgens deskundige Bart Berden groter is dan de eerste. ,,We zien een toename in de regio’s Helmond, Den Bosch, Roosendaal en Bergen op Zoom. Het gaat om serieuze aantallen.”

• Dat heeft gevolgen voor de ziekenhuizen, waar zo veel mogelijk voorkomen wordt dat de intensive care volloopt. Dat lukt nu nog, onder meer door patiënten te verhuizen naar ziekenhuizen waar het rustiger is. De situatie in het Bernhoven-ziekenhuis in Uden - in een regio waar heel veel coronapatiënten wonen - is nog onder controle, maar verandert per uur.

• Het Bernhoven roept mensen met een verpleegkundige achtergrond op om mee te werken in het ziekenhuis. Eerder deed ook het ETZ in Tilburg dat, wat veel reacties opleverde. Van fysiotherapeut tot geneeskundige in opleiding: veel professionals in de zorg staan klaar.

• Hoewel de maatregelen zijn zwaar, is er ook veel sympathie onder Brabanders. In Zuidoost-Brabant zijn Facebookgroepen opgericht met mensen die elkaar coronahulp aanbieden. Horeca in Breda geeft overgebleven eten aan het Amphia Ziekenhuis en de Voedselbank. En tot slot een hart onder de riem aan alle Brabanders van de drie burgemeesters die de leiding hebben over de aanpak van de coronacrisis: ‘Blijf thuis, fit en betrokken’.