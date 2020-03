Coronapatiënt Toni (72) uit Beek en Donk met ambulance naar ziekenhuis in Assen gebracht

Afgelopen donderdag is Van den Bergh met de ambulance naar Assen gebracht. ,,Hij voelde zich al een paar dagen goed beroerd: misselijk, duizelig, lusteloos, geen trek in eten. Het hoesten viel mee, daar had hij niet zoveel last van. Maar op een gegeven moment zei hij toch: ‘dit houd ik niet meer vol’", vertelt zijn vrouw Mieke (67). ,,Hij kreeg moeite met ademhalen en had het benauwd. We zijn naar huisartsenpost in Helmond gegaan, waar hij een test kreeg.”