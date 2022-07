Coronaprik zonder afspraak is populair, GGD Limburg-Noord verlengt de mogelijkheid hiervoor

In het gemeentehuis van Gennep staan daarom deze maand ook op dinsdag 19 en woensdag 20 juli GGD-medewerkers klaar voor gegadigden die een (eerste, tweede) coronaprik willen halen of een booster- of herhaalprik (voor 60-plus).

Volgende maand is dat het geval op de dinsdagen 2, 16 en 30 en de woensdagen 3, 17 en 31 augustus. In september op dinsdag 13 en woensdag 14 september.

Daarnaast is in noordelijk Noord-Limburg ook de tijdelijke locatie in Venray vaker geopend. Ook hier is het mogelijk op meerdere dagen in de komende maanden een prik te halen zonder vooraf een afspraak gemaakt te hebben.