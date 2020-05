Coronatest straks vrij voor iedereen: ‘Maar je krijgt geen strippenkaart’

Werk of leeftijd. Het maakt niet meer uit. De coronatest is straks voor iedereen, onbeperkt én gratis. 'Maar niemand krijgt een strippenkaart.’

TILBURG/DEN BOSCH - Weten of je corona hebt. Erg gewilde kennis in deze tijd, maar alleen toegankelijk voor mensen in de zorg of het onderwijs, politie of kinderopvang. Tot 1 juni. Vanaf dan mag iedereen zich laten testen bij de GGD, zonder verwijzing van de huisarts. Je belt, krijgt binnen 24 uur een afspraak en twee dagen later weet je het.

Voor iedereen. Onbeperkt en gratis. Alle kosten worden betaald door de overheid. ,,Maar mensen moeten wel begrijpen dat we geen strippenkaarten verstrekken", reageert Jos Klaren, woordvoerder van de GGD Hart voor Brabant. Want, ook al zit er geen limiet op de testen - er kunnen honderden testen per dag worden afgenomen - het is niet de bedoeling dat je elke week langskomt.

Heb je verkoudheidsklachten en maak je je zorgen om corona? Dan kun je terecht. Anders liever niet. In Tilburg, Uden en Kruisstraat (bij Rosmalen) zijn teststraten open. Per straat zijn zo'n 250 testen per dag mogelijk. Binnenkort komt daar een vierde locatie bij. Voor inwoners van Alphen-Chaam en Baarle Nassau (GGD regio West-Brabant) is er plek in het NAC-Stadion waar ze tot 700 test per dag kunnen doen.

Momentopname

Even snel nog voor dat bezoekje aan je moeder? De kids laten testen voordat opa en oma komen oppassen? Helaas. Daar zijn deze tests niet voor. ,,Het heeft geen zin om te testen als je geen klachten hebt", geeft Klaren aan. Je moet wel verkoudheidsklachten hebben, anders kan je niet worden getest", zegt hij. En bij serieuze klachten is de huisarts of de spoedeisende hulp nog altijd de beste weg.

De GGD gebruikt de zogenaamde PCR-test. Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje uit de neus en keel genomen. Dat wordt naar het laboratorium gestuurd en getest. Geen bloedonderzoek dus waarmee gekeken kan worden of er antistoffen in je lichaam hebt gehad. Na een bezoek aan de GGD weet je dus of je het hebt, niet of je het hebt gehad.

Immuun?