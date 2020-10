Coronavirus drukt bevolkingsgroei maar het aantal Brabanders blijft toenemen, behalve in een zestal gemeenten

Slechts in zes gemeenten in Brabant was sprake van bevolkingskrimp. Het gaat (van west naar oost) om Steenbergen, Goirle, Haaren, Heeze-Leende, Someren en Deurne. De percentages waarmee de bevolking groeide of kromp zijn echter niet spectaculair. Zo is er wel krimp in Deuren, maar slechts 0,04 procent (12 inwoners minder).