Coronavirus gevonden in Tilburgs rioolwater door ontlasting van patiënten: ‘Vermijd contact afvalwater’

TILBURG - In rioolwater in Tilburg en Amsterdam en bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Loon op Zand is het coronavirus gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Sommige patiënten met COVID-19 hebben het virus in de ontlasting, wat via de toiletten in het riool terechtkomt.

Het RIVM waarschuwt mensen die met afvalwater werken. ,,Mensen die met afvalwater werken, moeten direct contact met en het inslikken en het inademen van nevel van afvalwater vermijden. Dit betekent dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen moeten dragen die bij de werkzaamheden passen.” Volgens het RIVM lopen zij geen risico als ze beschermende kleding dragen en zich houden aan de hygiënevoorschriften.

Onderzoek

Op 17 februari deed het RIVM een onderzoek in het afvalwater bij Schiphol. De eerste twee weken werd het coronavirus niet aangetroffen in deze monsters, maar in het afvalwater van 2, 9 en 16 maart werd het virus wel gevonden. Dit was vier dagen nadat de eerste persoon in Nederland positief getest was op het nieuwe coronavirus”, laat het RIVM weten.

Op 3, 10 en 17 maart is ook afvalwater in Tilburg getest. Op die dagen is genetisch materiaal van het virus gevonden. Ook dit was binnen de eerste week na de eerste positief geteste patiënten vanaf 27 februari.

Op 3 en 18 maart is afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Kaatsheuvel getest. Deze installatie zuivert onder andere het afvalwater afkomstig van Loon op Zand, waar de eerste gerapporteerde COVID-19 patiënt in Nederland woonachtig is. In het monster genomen op 3 maart werd het coronavirus niet aangetroffen, maar in het monster genomen op 18 maart kon wel het genetische materiaal van het virus worden aangetoond.

Eerder toonde het RIVM met dezelfde techniek norovirus, antibioticaresistente bacteriën, poliovirus en mazelenvirus in afvalwater aan.