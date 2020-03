Cororonanieuws samengevat: dit gebeurde donderdag in Brabant

Nieuwe maatregelen voor het hele land en de aankondiging voor nog meer in Brabant. Er is donderdag weer veel gebeurd rondom de coronacrisis in onze provincie. We zetten het belangrijkste op een rij.

• De maatregelen die al golden in Brabant zijn verlengd. Tot en met 31 maart moeten mensen die hoesten of niezen thuisblijven en moeten medewerkers waar dat kan thuiswerken. Waar dit sinds vrijdag voor alleen in onze provincie gold, moet nu heel Nederland zich aan deze voorschriften houden. Alle maatregelen vind je in dit artikel en in de video hieronder:

• In Brabant kunnen we aanvullende maatregelen verwachten, aldus premier Rutte. De drie Veiligheidsregio's zijn na zijn persconferentie druk in overleg over hoe die eruit gaan zien. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, meldde aan het einde van de middag dat deze maatregelen in ieder geval deze avond nog niet bekend gemaakt worden.

• Waar sinds dinsdag al evenementen met meer dan 1000 bezoekers in Brabant werden verboden, doet het kabinet er een schep bovenop. Na crisisberaad in Den Haag is besloten alle evenementen met meer dan 100 bezoekers worden afgelast. Dat heeft gevolgen voor musea, theaters en poppodia. Maar ook voor paardensportevenement Indoor Brabant, dat nu geheel afgelast wordt. Ook Snollebollekes in het GelreDome en ingehaalde carnavalsoptochten. Paaspop, gehouden vanaf 10 april, houdt hoop.

• De reisbranche maakt zich op voor een zware tijd. President Donald Trump kondigde afgelopen nacht aan dat Europese vluchten vanaf vrijdag niet meer welkom zijn in de Verenigde Staten. Medewerkers van reisbureaus volgen de berichten met argusogen. Ze worden daarnaast bestookt met vragen van reizigers. Ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport van en naar Italië gaat plat:

• Het Rijksvaccinatieprogramma is opgeschort. Inentingen van kinderen ouder dan 4 jaar gebeurden vaak in sporthallen of grotere ruimtes. Dat is in Brabant per direct stopgezet. Dat kan gevolgen hebben voor de vaccinaties tegen de meningokokkenbacterie, een ziekte die afgelopen jaar heerste onder jongeren. Consultatiebureaus voor kleine kinderen blijven wel open.

• De eerste mensen die het coronavirus hadden mogen inmiddels weer naar buiten. Ziekenhuismedewerkers van het ETZ in Tilburg die genezen zijn, zijn zelfs weer aan het werk.

• Er is ook hoopgevend nieuws. In China, waar het coronavirus is ontstaan, gaat het inmiddels de goede kant op. Er zijn veel minder nieuwe gevallen.