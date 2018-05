'Crimefighter' Greetje Bos verruilt Openbaar Ministerie voor wethouderschap Breda

Met name dat laatste lijkt haar wel toevertrouwd. Greetje Bos was zestien jaar officier van justitie, en zet zich de laatste drie jaar in om drugscriminaliteit in Brabant, Breda voorop, aan te pakken. De strijd tegen Klaas Otto uit Bergen op Zoom is daarvan het meest sprekende voorbeeld. Bos zou daarbij doelwit zijn geweest van een door Otto uit de cel 'bestelde' aanslag.

Een zaak die Bos afsluit als ze wethouder in Breda wordt: ,,Dat is en blijft zakelijk. Ik heb hele goede collega's die daar verder zorg voor dragen.''

Aanpakken

Aartsen is blij met de komst van het zwaargewicht. ,,Een echter doener'', zegt hij. ,,Iemand die van aanpakken weet. Ze is als Bredase officier van justitie goed bekend met onze stad en kan niet wachten om aan de slag te gaan in haar nieuwe rol als wethouder. Met haar kunnen we stappen maken in de stad.'' Op wat voor fronten, laat hij nog in het midden. De VVD moet de wethoudersposten nog verdelen met de beoogde coalitiepartners D66 en PvdA.