Crimefighter Noordanus over bestrijding criminaliteit: We scheppen met een theelepeltje de zee leeg

De Tilburgse burgemeester reageert desgevraagd op de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van der Burg. Hij zei zaterdag in deze krant dat de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in Brabant - ook wel ondermijning genoemd - nog 'minstens tien jaar' gaat kosten.

Noordanus zegt dat de strijd zonder extra 'handen aan het bed' niet te winnen valt. ,,Het is echt spannend wat er in het regeerakkoord komt: laat het Rijk ons in de steek, of krijgen we de hulp om nu echt een slag verder te komen?"