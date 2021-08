Crisis? Er komen in coronatijd juist volop bedrijven bij, zeker in het groen

Land van Cuijk en Gennep scoren goed met vaccina­ties

19 augustus BOXMEER - Van de inwoners van 18 jaar en ouder in het Land van Cuijk en Gennep is het grootste deel inmiddels gevaccineerd tegen corona. Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM. In de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert is tussen de 75 en 85 procent al volledig gevaccineerd. In Cuijk, Gennep en Grave is dat tussen de 60 en 74 procent.