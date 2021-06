Crisis in Brabant: verkenners presenteren volgende week ‘kansrijke samenwerkingsvormen’

‘De Weijer­draak’ keert niet terug

31 mei BOXMEER - ‘De Weijerdraak’ van kunstenaar Obed Verbeek keert niet terug in de grachten van het Weijerpark in Boxmeer. Wat wel terugkomt, is een fontein. Al zal dat niet de in de eerste week van februari gesneuvelde fontein zijn.