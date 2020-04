Crisistijd of niet, de boerenvoorman van Farmers Defence Force heeft de messen geslepen

SINT HUBERT - Mark van den Oever, de voorman van Farmers Defence Force, deinst ook in deze crisistijd niet terug voor boerenacties. ,,Als we ons vege lijf moeten redden, gaan we gewoon aan de gang.’’

De kinderkamer is klaar: half juni hoopt Mark van den Oever (41) uit Sint Hubert voor de eerste keer vader te worden. Maar hij is desondanks druk. ,,Ben ik altijd tegenwoordig. Het is voorjaar dus alles moet gezaaid en geplant worden. Ik ben kerstbomen aan het planten en suikerbieten aan het zaaien.’’

En de kerstbomenteler annex varkensboer annex fruitteler is ook druk met belangengroep Farmers Defence Force. ,,Een uurtje of vier per dag, als het rustig is.’’

Een beetje ontspoord

Het is een groep die hij zelf min of meer per ongeluk oprichtte. Van den Oever kwam vorig jaar in het geweer tegen dierenactivisten die een varkensstal in Boxtel hadden bezet. Hij maakte de Facebookpagina ‘Farmers Defence Force’ aan om boeren te verenigen en zich te verzetten tegen dierenactivisten. Dat groeide uit tot een actiegroep waar tienduizenden mensen zich bij aansloten. ,,Ja, het is eigenlijk een beetje ontspoord, het geheel. Het is druk en en heeft behoorlijk wat invloed op mijn privéleven. Maar ik doe het wel met plezier.’’

Volledig scherm Protest varkensstal Boxtel. © Jan Zandee

Hij kreeg veel over zich heen toen hij op een bijeenkomst in Den Bosch het kabinetsbeleid over de boeren vergeleek met de Jodenvervolging. En later toen hij volgens landbouwminister Carola Schouten en premier Mark Rutte allerlei mensen bedreigde die volgens hem ‘als een Judas’ met Schouten om tafel hadden gezeten. Het overleg met de boeren werd toen om die reden opgeschort.

Boos weg

De actiegroep zit nu toch weer samen met andere boerenorganisaties bij minister Carola Schouten aan tafel om te praten over hoe boeren kunnen bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van stikstof, aangezien boeren voor 41 procent van de totale uitstoot zorgen. Vorige week klapte het overleg echter: de boeren liepen boos weg.

Zo zijn ze het er niet mee eens dat boeren worden weggekocht om industrie en vliegverkeer mogelijk te maken. ,,Wij denken dat we dat juridisch kunnen aanvechten, dat dat niet mag.’’

Wat nu?

,,We willen de komende tijd drie sporen gaan bewandelen. We willen zorgen voor politieke druk, we hebben de juridische weg en we gaan actie voeren.’’

Vind je dat je dat kunt maken, actie voeren in deze crisistijd?

,,Dat denken we wel. Het ligt natuurlijk ook aan de vorm. Met tienduizend man op het Malieveld in Den Haag gaan staan, gaat ’m niet worden. Maar we kunnen ook op een andere manier actie voeren. In kleine groepen, op de trekker blijven zitten. We kunnen ook ludieke acties uitvoeren.’’

Wat dan?

,,We zijn er nog niet uit. We moeten nog even bekijken wat het beste is. Het ligt er ook een beetje aan of de politiek meebeweegt of niet. Boeren zijn ook allemaal druk, dus als het niet hoeft doen we het niet.’’

Volledig scherm De ME verhinderd dat boze boeren naar het Ministerie van LNV lopen na de actie op de Koekamp in Den Haag. Boze boeren demonstreren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. © ANP

Ben je niet bang dat je krediet verliest bij het publiek? De mensen zijn nu wel met andere dingen bezig dan met de boeren.

,,Ze zijn natuurlijk met die corona bezig, dat weet ik wel. Maar die regering van ons duwt er gewoon allemaal wetten door, op zeer ondemocratische wijze. Ze zijn bezig alles er doorheen te jassen, gooien hele pakken papier over de schutting zonder dat er fatsoenlijk gedebatteerd kan worden omdat de Kamer niet bij elkaar kan komen. Maar als ze zo door gaan, zullen we op moeten treden. Als zij zich niet aan de democratie houden, nemen wij het ook niet zo nauw.’’

Maar er zit toch niemand nu te wachten op ook nog eens last van acties van boeren?

,,Wij zitten er ook niet op te wachten. Maar als we ons vege lijf moeten redden, gaan we gewoon aan de gang, dat moet duidelijk zijn. De motivatie is volgens mij nog zo hoog geweest, we hoeven maar één keer met de vingers te knippen en ze gaan.’’

Is dat wel zo?

,,Ja dat is zo.’’

Maar je hoort toch ook geluiden als dat de FDF de hand heeft overspeeld en over het hoogtepunt heen is?

,,Dat denk ik niet, we zitten stevig in het zadel.’’

Maar er is toch kritiek, over de toon bijvoorbeeld?

,,Als je een beetje op de flanken opereert zoals wij dan heb je meer kritiek te verwachten dan als je lekker in het neutrale, gemakkelijke midden gaat zitten.’’

Volledig scherm JV 03022020 Ruurlo Farmers defence Force demonstratie rotonde Ruurlo kasteel / Foto : Jan Ruland van den Brink vrijblijvend © Jan Ruland van den Brink

Wat vind je van die tegenstand?

,,Ik vind het eigenlijk wel meevallen, die tegenstand vanuit de linkse hoek. Daar deinzen we niet echt voor terug. Er komt wel af en toe kritiek, maar dat is ook van mensen die een tikkeltje jaloers zijn. Want waar de FDF is, is de media en de actie. De rest moet een klein beetje in de schaduw staan. Daar kan niet iedereen goed tegen, en dan komen we dus wel eens in de wind te staan.’’

Wat vind je van die wind?

,,Ik kan die wind goed hebben. Ik trek me van niks iets aan. Als er flink rumoer is, vind ik eigenlijk dat we redelijk succes hebben. Na die uitspraken in Den Bosch bijvoorbeeld heb ik natuurlijk een hele storm over me heen gehad. Dat was wel groot. Maar als het nodig is dat ik een paar dagen in de wind moet gaan zitten, dan doe ik dat gewoon. In zijn algemeenheid zijn het de harde toon, de grote opkomst en de harde acties die het verschil gemaakt hebben.’’

Heb je het dan achteraf nog over zo'n vergelijking met de Jodenvervolging?

,,Je kunt altijd achterom kijken, dat is makkelijk natuurlijk. Maar het is ook beetje de aard van het beestje. Nu denk ik misschien iets meer na over de woorden die ik gebruik. Maar we zijn met de harde toon groot geworden, dus die houden we bewust vast.’’

Ook als bijvoorbeeld politici zich door wat je zegt bedreigd voelen?

,,Die zijn nogal fijngevoelig hè, haha. Het is niet zo erg als ze het een keer warm van binnen krijgen, dat krijgen wij het ook als we die wetten van hun zien. Dus dat vind ik niet zo erg.’’

Volledig scherm Mark van den Oever op het Malieveld in Den Haag. © Arie Kievit

Je kunt er om lachen, maar als mensen zich bedreigd voelen...dat is toch niet de manier om met elkaar om te gaan?

,,Nee, maar je moet eens kijken hoe ze met de boeren omgaan, daar lusten de honden ook geen brood van. Dat kunnen ze allemaal verpakken in hele mooie woorden. Maar als puntje bij paaltje komt dan willen ze het hele platteland leegroven en zeggen ze tegen de boeren: jullie kunnen oprotten want we willen er vliegtuigen en industrie voor hebben, en voor jou is geen plek. Kijk, dat is wat die Gutmenschen met hun woorden allemaal uitkramen: ze verpakken het in mooie pakketjes. Nou, wij verpakken de dingen niet in mooie pakketjes, wij zeggen rauw en hard zoals het is, snap je? Maar we zijn wel duidelijk, recht door zee, dat is het verschil.’’

En nu is het overleg gestrand.

,,Dat zat er al een beetje aan te komen. Met minister Corola Schouten is geen richt te schieten, zoals wij dat in het zuiden zeggen. De wil is er gewoon niet om er samen uit te komen. Dan houdt het op een gegeven moment op.’’

Maar jullie moeten toch weer een keer aan tafel?

We moeten niks. Als ze denkt dat ze het allemaal op kan leggen zonder draagvlak in de landbouw, dan is ze een grote meid. Wie brengt ze mee als het straks uitgevoerd moet worden? Als het niet gedragen wordt door de sector, wat dan? Dan heeft ze een probleem.’’

Hoe nu verder?

,,We kunnen altijd nog een keer oproepen de lidmaatschappen van CDA en D66 op te zeggen, dat doen we ook in uiterste geval van nood als er niet geluisterd wordt.’’

En dan acties?

,,Of we doen het tegelijk: zoals er nu uitziet, is alle hens aan dek nodig, dus we moeten alles inzetten nu denk ik. Ook acties. Door de coronacrisis is het lastiger om je punt te maken. Maar nood breekt wet, als het nodig is doen we het.’’