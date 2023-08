Cuijkenaar (41) vrijgesproken van mishandelingen: ‘Dit ziet er niet uit als een verse wond’

Trots op RBC RBC betekent zoveel voor Eric Konings dat hij er een boek over schrijft: ‘Gevoel probeer ik te vangen in woorden’

ROOSENDAAL - Wie Eric Konings zegt, zegt RBC. De liefde voor de club zit diep bij de vicevoorzitter. Zo diep dat hij werkt aan een boek over de Roosendaalse voetbalclub. ,,RBC is in mijn hele levenswandel een constante factor geweest.”