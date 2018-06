Cultuur in Brabant kan steeds beter de eigen broek ophouden

Ruim tachtig procent van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk en is bereid om 38 euro per maand aan cultuurbezoek te besteden en 22 euro om zelf cultuur te beoefenen.

Een en ander blijkt uit het onderzoek ‘Waarde van cultuur 2018 – De staat van de culturele sector in Noord-Brabant’ dat maandag wordt gepresenteerd. Het grootschalige onderzoek is gedaan door verschillende samenwerkende Brabantse instellingen, in opdracht van de provincie.

Kan beter

Belangrijkste conclusie van deze eerste studie volgens twee van de onderzoekers: ,,Het gaat niet slecht met de cultuur Brabant, maar het kan beter”, aldus Bo Broers van het kennisinstituut PON. ,,Dat klopt, maar de grote ambitie die wordt uitgesproken door gemeenten, provincie en instellingen, die strookt nog niet met de cijfers zoals die nu zijn samengebracht”, stelt Jenneke Harings van Kunstloc Brabant.

Als je kijkt naar het culturele aanbod dan staat Noord-Brabant in de top 3, vergeleken met andere provincies. Maar slechts 34 procent van de Brabanders vindt dat er voldoende aanbod is en dat stemt tot nadenken. Liefst 83 procent procent van de Brabanders vindt cultuur belangrijk, blijkt uit de studie. Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook bezoeken Brabanders meer culturele evenementen dan gemiddeld, net als het aantal mensen dat deelneemt aan cultuuruitingen. In vergelijking met voorgaande jaren zit er eveneens een stijging in en ook dat stemt positief. ,,Ook heel tof om te zien dat jongeren kunst en cultuur belangrijker zijn gaan vinden”, vult Harings aan.

Hoge waardering

Het aantal betalende bezoekers aan culturele instellingen in de provincie stijgt flink, zo maakt de peiling duidelijk. Was dat percentage in 2013 nog 67, het steeg in 2016 naar 76 procent. Het culturele aanbod wordt hoger gewaardeerd: een 7,4. Dat was in 2015 nog 7,1.

Een opvallende uitkomst is dat er meer eigen inkomsten worden gegenereerd door de culturele instellingen in de provincie. Voor elke euro structurele subsidie staat – in 2015 – 1,04 euro aan eigen inkomsten. In 2013 was dat nog 0,92 euro, zo valt te lezen in de studie. ,,Er is in 2016 meer subsidie verstrekt dan in voorgaande jaren. Wij lezen daaruit dat men prima in staat is om geld binnen te halen, maar men heeft wel wat vlees op de botten nodig om dat te kunnen doen. Zeker kleine instellingen hebben nu wat menskracht om daar werk van te maken en dat begint zich nu uit te betalen.”