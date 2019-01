Daan of Dylan, Princess of Vlinder? Trends in babynamen

Sneeuwpret én leed op komst: morgen tot wel acht centimeter

13:27 De sneeuwlaarzen, mutsen en sleeën kunnen weer uit de kast, want morgen gaat het weer sneeuwen. Vanuit het zuidwesten schuift er een gebied met sneeuw langzaam over het land, de meeste sneeuw valt in het zuidoosten. Sneeuwpret op komst dus, maar ook flinke verkeershinder.