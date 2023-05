Dag extra vrij! Deze leuke dingen doe je op hemelvaart in Den Bosch

met video Bikers begeleiden gepest en mishandeld meisje van en naar school in Helmond: ‘Ze staat er niet alleen voor’

HELMOND - Maud is recent mishandeld in een toiletruimte op school. Om het zelfvertrouwen van deze 14-jarige leerlinge van het Dr. Knippenbergcollege in Helmond op te vijzelen helpt Motorclub Bikers Alliance haar en begeleidt haar van en naar school.