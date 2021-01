Dag na vondst van 750 kilo coke breken drie mannen met bivakmutsen in: toeval?

We stonden vorig jaar in grote Brabantse steden gemiddeld ruim een dag minder in de file

13 januari Als de coronacrisis het afgelopen jaar iets positiefs heeft gebracht, is het dat we in Brabant massaal minder in de file stonden dan het jaar ervoor. Wat opvalt is dat het afgelopen juli daarentegen een stuk drukker op de grote Brabantse wegen was dan in juli 2019.