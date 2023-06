Dag na zijn verjaardag overlijdt Wijchense DJ Ronnie Arts: ‘Hij was groots, een voorbeeld voor anderen’

Tapijtcen­trum Nederland vecht boetes van 36 mille aan voor ‘illegale’ asbestver­wij­de­ring

BEST - Tapijtcentrum Nederland in Best is naar de rechter gestapt om boetes van in totaal 36.000 euro aan te vechten. Die kreeg het bedrijf van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat twee werknemers zakken vol asbesthoudende vloerdelen verwijderden.