Daisy redde man uit het water, maar ze is niet de enige Brabantse held(in)

Aantal coronabe­smet­tin­gen stijgt in Brabant explosie­ver dan in de rest van Nederland

Het aantal coronabesmettingen in Brabant is ten opzichte van de rest van Nederland flink gestegen. Het aantal besmettingen steeg afgelopen week landelijk met 50%, terwijl in Brabantse regio's een stijging tot wel 85% is gemeten. Dat blijkt uit het wekelijkse rapport van het RIVM.

26 oktober