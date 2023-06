Dak van vervallen Fratershuis vat vlam in Deurne, brandweer zet gasfles buiten

Groot sportief succes bij RKC, maar privé kreeg trainer Oosting een zware klap: ‘Contrast was enorm’

Het enthousiasme waarmee trainer Joseph Oosting (51) over voetbal praat, verveelt nooit. De vele gebaartjes en de brede lach op zijn gezicht laten zien dat hij oprecht geniet van zijn vak. Hij vertelt over zijn twee jaar bij RKC, waar het contrast tussen de sportieve hoogtepunten en de ziekte van zijn vrouw ontzettend groot was.