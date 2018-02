Dakloze Bredanaar slaapt in vrieskou: 'Het valt wel mee hoor'

Slaapzak

Als een groot deel van het uitgaanspubliek zaterdagnacht rond half een terugkeert naar de geparkeerde auto's op het Chasséveld lopen de meeste stappers ongemerkt voorbij aan de langgerekte, donkere massa die half achter een muurtje op de grond ligt. Sommigen zien vanuit een ooghoek de dikke slaapzak wel, of de gestalde fiets die volhangt met plastic zakken, maar na een korte blik lopen de mensen snel door.

Oostenwind

Quote Het belangrijkste is dat mensen je 's nachts met rust laten." Ronald, dakloos in Breda. Een dakloze die buiten slaapt. Met deze temperaturen en een gure oostenwind. Het is geen aanlokkelijk idee. ,,Ach het valt wel mee hoor", zegt de dakloze Ronald (43) uit Breda die voor hij gaat slapen nog een slok uit een blikje frisdrank neemt. Het aangeboden glas kruidenbitter slaat hij af. ,,Nee, alcohol is bij deze temperaturen niet slim. In het begin is het lekker warm, maar later krijg je het extra koud."

Schop

Heeft hij het niet koud 's nachts? ,,Nee hoor. Ik lig op een dikke ondergrond." Met duim en wijsvinger geeft hij een dikte van ongeveer twintig centimeter aan. Met een dikke slaapzak en een extra zeil eroverheen is er 'niets aan de hand' zo stelt Ronald. ,,Het belangrijkste is dat mensen je 's nachts met rust laten. Sommige mensen vinden het nodig om te gaan roepen en heel soms krijg ik midden in de nacht een schop. Dat zijn minder prettige momenten, maar verder valt het leven op straat mee", zegt hij. ,,Zolang ik maar een goede maaltijd op heb, red ik het wel."

Eten

Geld voor eten krijgt hij van voorbijgangers of familieleden die hem wel eens iets toestoppen. Ronald woont twintig jaar in Breda waarvan hij de laatste twee jaar dakloos is. Hoe dat zo komt, wil hij niet vertellen. ,,Nee liever niet." Waarom gaat hij niet naar de Winteropvang? ,,Ik vind het daar binnen aan de Slingerweg ook koud. Maar je moet wel betalen. Dan kan ik net zo goed hier blijven. En als het echt koud gaat worden, bijvoorbeeld min tien, kan ik bij kennissen slapen."

Huurschulden

Eerder op de avond, rond 20.00 uur, loopt een man met gehaaste passen over de Slingerweg. Hij gaat naar de Winteropvang. ,,Ik ben dakloos en nu wordt het mij te koud met die oostenwind", zegt Axel. Axel is een 47-jarige man uit Duitsland die voor werk naar Nederland is gekomen. ,,Ik verloor in Duitsland mijn werk en ben daarna alles kwijtgeraakt. Daarom kwam ik naar Nederland. Ik heb hier 13 jaar gewerkt als machineoperator, maar nu zit ik hier ook zonder werk." Axel kreeg huurschulden en staat nu weer op straat. Met een Duits accent legt hij uit dat hij ingeschreven staat bij Klik voor Wonen. ,,Maar ja dat duurt nog even. Gelukkig is de Winteropvang er."

Ruitersbos

Zondagmiddag komt nog de melding binnen dat een man in de Bredase wijk Ruitersbos langs de deur gaat en om geld vraagt '7,50 euro', zodat hij in de Winteropvang kan slapen. Volgens de politie gaat het inderdaad om een dakloze man. Hij is na twee meldingen niet meer gesignaleerd. Een nacht in de Winteropvang kost overigens vijf euro, inclusief douche en maaltijd.

Zorgen