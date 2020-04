Daling nieuwe opnames coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen zet door

CBS: aantal overlede­nen in Noord-Bra­bant neemt minder hard toe

13:02 Het aantal overledenen in Noord-Brabant lijkt in week 14 minder hard toe te nemen dan in de week ervoor. In de provincie is de totale weeksterfte voor week 14 (van 30 maart tot en met 5 april), meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In vergelijking met week 13 is deze week de groei minder groot. Dat meldt het CBS.