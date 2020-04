Daling van aantal coronapatiënten op Brabantse ic's blijft doorzetten, aantal nieuwe opnamen stabiel

Voor het eerst in twee weken tijd ligt het aantal ic-patiënten met corona in Brabantse ziekenhuizen weer rond de 150. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Op het hoogtepunt in de afgelopen weken lagen er meer dan 180 coronapatiënten op de Brabantse ic's.

De ziekenhuizen in Brabant kunnen samen maximaal 200 coronapatiënten op de intensive cares verzorgen. Dat aantal is vooralsnog niet gehaald, het waren er maximaal zo'n 190 een week geleden. Sinds 6 april is een daling te zien, met een gisteren gemeld aantal dat nog maar net iets hoger ligt dan het aantal op 29 maart.

Volledig scherm Het aantal patiënten op de ic's van Brabantse ziekenhuizen. © ROAZ

Sprake van een hosannastemming is er echter absoluut nog niet, vertelt een ROAZ-woordvoerder. ,,De daling die we zien, is natuurlijk positief. De maatregelen werken. Maar er worden nog steeds dagelijks nieuwe patiënten opgenomen. We zijn er nog lang niet.”

Gisteren werden opnieuw vijf of zes patiënten overgeplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio. ,,Dat komt omdat de ziekenhuizen nog ver boven de normale ic-capaciteit zitten. Operatiekamers worden bijvoorbeeld ingericht als ic. We plaatsen mensen over naar andere ziekenhuizen die wel weer rond de normale capaciteit zitten. We willen de patiënten de allerbeste zorg geven.”

Volledig scherm Nieuwe opnamen coronapatiënten per dag. © ROAZ

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van mensen met corona in Brabant bleef ook gisteren onder de honderd (88). Dat is nu al drie dagen op rij zo. Op 23 maart bereikte het aantal nieuw opgenomen patiënten tot nu toe een maximum, dat waren er zo'n 275.