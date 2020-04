Daling van aantal coronapatiënten op Brabantse ic's blijft doorzetten: laagste aantal sinds eind maart

Corona­nieuws van vrijdag | Brabantse bezoekka­mers zijn hit in verpleeg­hui­zen en overlast bij lege horeca

17 april Een corona-zelftest. Handig om te weten of je corona hebt gehad. Maar artsen waarschuwen er vandaag voor in deze krant. Daarnaast was dit de dag waarop het CBS bekendmaakte dat het aantal doden in Brabant nog steeds veel hoger dan normaal ligt.