‘Daling ziekenhuisopnamen in Brabant, tweede golf coronapatiënten in aantocht’

Dat zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant, in een interview met de Volkskrant . Het Amphia ziekenhuis in Breda liet zaterdag al weten dat er de afgelopen 24 uur slechts één patiënt bij is gekomen , die besmet is met het coronavirus.

‘Hoe heftig het wordt weten we niet’

Berden zegt in de Volkskrant dat de komende dagen cruciaal zijn. ,,Hoe heftig het gaat worden, weten we niet.” De daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen in Brabant kan betekenen dat de grootste piek - na carnaval - hier nu voorbij is. Berden ,,Dat is de hypothese die we nu hebben. Het betekent zéker niet dat het rustig is in Brabant, want we verwerken een enorme toestroom. Maar wel dat we even een soort rustpauze hebben. In de rest van het land zien we het aantal opnamen toenemen: in Limburg, in Gelderland, in Rotterdam.”