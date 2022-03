Dat 'poppetje’ Isabel Plessius? Gouden schoenen, nepwimpers en héél veel inzet. ‘Isabel regelt het wel’

24 november 2015. De dag waarop Instagram Isabel Plessius ontmoet. Ze loves Curacao. Ja zonder ç. Grote zonnebril, zongebruinde huid, zilveren bikinitop en twee vingers in de lucht. Haar eerste selfie is een feit. Die vingers gaan daarna voor haar volgers (over de drieduizend) nog veel vaker in de lucht. Veel getuite lippen (meestal in combinatie met een vriendin die dezelfde lucht kust), uitgaansfoto's, bikinifoto's en heel veel wijn, biertjes en lekker eten. En ja, Isabel weet zelf ook heel goed hoe dat kan overkomen.