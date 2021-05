Davina Michelle doet beroep op in Roosendaal opgeleide pruikenmaker: 'Missie geslaagd’

De 23-jarige haarstylist en pruikenmaker woont nét over de grens bij Nispen, in het Belgische Essen. Ook in Roosendaal is hij geen onbekende: Schoenmaker werkte van zijn 14e tot zijn 19e bij kapsalon Van der Horst Haarstylers. ,,Dat was mijn eerste baan, mijn leerschool. Daar heb ik mijn passie kunnen ontwikkelen.”