De 17 families die hier wonen zijn het helemaal zat: er komt geen einde aan het getril, herrie en fijnstof van vrachtwagens in hun straat

Brabantse handelaar verdacht van witwassen en corruptie bij verkoop luxe jachten, FIOD valt bedrijf binnen

25 februari De FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst) is woensdag binnengevallen bij het bedrijf van een Brabantse handelaar in schepen. Het vermoeden bestaat dat deze verdachte de verkoop van negentien jachten niet heeft gemeld bij de FIU (Financial Intelligence Unit). Het maken van zo'n melding is verplicht als een ondernemer denkt dat een transactie verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering.