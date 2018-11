De 45 ‘snelwegfilmers’ op de A58 bij Etten-Leur kunnen een flinke rekening verwachten

Veel geld voor een filmpje of foto. ,,Maar dat is de boete die nou eenmaal staat op het in je hand houden van je mobiel tijdens het rijden’’, zegt woordvoerder Rob Luijten van de politiekorps Zeeland-West-Brabant.

Ingrijpen

Luijten: ,,Het is niet zo dat we er speciaal op letten. Maar als we, zoals vrijdag in Etten-Leur, merken dat automobilisten voor overlast en gevaar zorgen omdat ze niet meer op de weg letten en alleen maar bezig om nog betere opnames te kunnen maken, dan grijpen we in en gaan we beboeten.’’