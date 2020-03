De beschermheilige tegen epidemieën heet Sint Corona

DEN BOSCH - Nee, het Bossche bisdom heeft nog geen aparte aandacht geschonken aan de beschermheilige voor epidemieën. Het is een 16-jarig meisje dat in het jaar 177 de marteldood stierf. Haar naam? Sint Corona. Er is een speciaal gebed ter ere van haar en in Utrecht vraagt een parochie om haar dezer dagen aan te roepen.

De katholieke kerk kent heel wat heiligen. Een aantal is patroon van iets, of beschermer van een stad, land, kerk, gilde, (beroeps-)groep of individu: de beschermheiligen. Een woordvoerder van het bisdom: “Bidden gaat in principe richting God. De gedachte is dat je voor bepaalde zaken een heilige kunt aanroepen. Deze dient dan als voorspreker in de richting van God. Hij of zij zet het gebed kracht bij. Een soort bemiddelaar, zeg maar.”

Timmerman Sint Jozef voor timmerlui

Een paar zijn vrij bekend, zoals Sint Antonius, aan te roepen als er iets kwijt is. Sint Petrus waakt speciaal over Rome en er is zelfs een beschermheilige van de televisie: Sint Clara en een van het internet: Sint Isidoris. Vaak heeft de heilige iets met de ‘ doelgroep’ gemeen: Timmerman Sint Jozef is er voor timmerlui. Bartholomeus wordt door slagers geëerd omdat hij levend is gevild, Stephanus voor gal- nier en blaasstenen omdat hij werd gestenigd.

Sint Corona heeft meerdere volgelingen. Houthakkers bidden tot haar omdat ze om het leven kwam door bomen. Ze werd vastgebonden aan twee tot de grond neergebogen palmbomen die vervolgens zijn losgelaten zodat ze uiteen scheurde. De Oostenrijkse munt werd in 1924 vernoemd naar de heilige kroon en sindsdien herdenken zakenlieden haar ook, en ze is er dus voor epidemieën.

Gedood met haar vader of haar echtgenoot

Wie ze precies was, is niet helemaal zeker. Ze heette Corona of Korona maar ook Stephania en is in Egypte of Syrië geboren, in het jaar 160. Ze zou opgepakt zijn omdat ze mensen probeerde te troosten die wegens hun geloof werden gemarteld, waarna ze zelf wreed om het leven is gebracht. Het ene verhaal zegt dat dat samen met haar vader Sint Victor was, een ander noemt hem haar echtgenoot en ze zou hem hebben willen troosten.

Relikwieën van haar liggen in de kathedraal van Aken en in Praag. Ze wordt vooral geëerd in Beieren, de Bohemen en Oostenrijk. Daar is ook een dorpje: Sint Corona am Wechsel, zo genoemd omdat in de 16e eeuw een beeld werd gevonden in een holle lindenboom en sindsdien is er een jaarlijkse bedevaart. Er zijn meer plaatsen: Sint Corona am Schopfl en bij Staubach.

Geloofsbeleidenis is privé

De Utrechtse Gerardus Majellaparochie heeft een icoon van haar gezegend. De -Oostenrijkse- pastoor Ignatious Ringhofer houdt zijn kerk dagelijks open speciaal voor gebeden tot sint corona.