De bever rukt op en bezorgt Waterschap Aa en Maas flink wat kopzorgen

Annie (90) is blij met erkenning leed Molukkers met Cuijks monument: ‘Vooral voor mijn overleden man’

CUIJK - Hij houdt nog dagelijks een oogje in het zeil. Om te zien of het wel goed gaat met zijn Annie, inmiddels 90 jaar. Vanaf een grote zwart-wit foto op doek, aan de muur van haar kleine appartement in Cuijk, kijkt een jonge Lucas de kamer in. Gekiekt in 1954, drie jaar na hun gezamenlijke komst van de Molukken naar Nederland.

4 december