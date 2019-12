De Brabantse geweldsdoden van 2019

DEN BOSCH - In Brabant kwamen afgelopen jaar zeventien mensen om het leven door geweld. Dat is min of meer in lijn met de afgelopen jaren, maar de recherchechefs Rienk de Groot (West-Brabant) en Neeltje Geldermans (Oost-Brabant) wensen de resultaten graag te relativeren.

Soms is het ook een kwestie van geluk, van pistolen die haperen of schutters met trillende handjes. ,,Als sommige schutters beter hadden gemikt, hadden er dit jaar zo maar drie of vier slachtoffers meer op de lijst gestaan”, zegt De Groot. Hij verwijst onder meer naar een mislukte liquidatiepoging in Tilburg, waar op 12 oktober aan het Rooseveltplein een 36-jarige man werd beschoten. Het gewonde slachtoffer weigert mee te werken met de politie.

Met vier geweldsdoden voert Breda opnieuw het verkeerde lijstje aan. In voorgaande jaren vielen de meeste doden te linken aan de criminele onderwereld, maar afgelopen jaar ging het ook om uitgaansgeweld en geweld in de huiselijke sfeer.

Het overzicht:

30 januari, Kaatsheuvel: een 64-jarige vrouw komt door geweld om het leven in haar woning aan de Jan de Rooijstraat. De verdachte is haar 28-jarige zoon.

11 februari, Oss: voor zijn huis aan de Anna Bijnsstraat wordt Hakan Zatsan doodgeschoten. De man die hem doodschiet, pleegt later zelfmoord. De twee hadden een zakelijk conflict.

22 februari, Helmond: bij een achtervolging door de politie springt een 32-jarige man uit een vluchtauto. Hij overlijdt in het ziekenhuis. De politie zat hem achterna vanwege betrokkenheid bij een schietpartij.

24 februari, Oss: in zijn flat aan de Lisztgaarde wordt Peter Hovens vermoord. Voor de moord worden twee Polen aangehouden.

3 maart 2019, Eersel: een 31-jarige Hongaar pleegt zelfmoord bij een spirituele sessie waarbij vermoedelijk de verboden stof ayahuasca is gebruikt. Het OM onderzoekt of de Spaanse organisatoren kunnen worden aangeklaagd.

de tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het huis in Eersel waar de ayahuasca-sessies werden gehouden © Bert Janssen

5 april, Eindhoven: aan de Beukenlaan wordt de 53-jarige Frank Kerssens doodgeschoten. Hij was op bezoek bij zijn moeder. Voor de liquidatie is nog niemand gepakt.

8 april, Breda: garagehouder Ger van Zundert (49) wordt dood gevonden in een garagebox. Justitie verdenkt zijn oud-zakenpartner ervan dat hij het slachtoffer daarna met benzine heeft overgoten en in brand heeft gestoken.

21 april, Eindhoven: een 71-jarige vrouw wordt dood aangetroffen in haar woning. Haar 41-jarige zoon wordt aangehouden. Volgens zijn advocaat weet hij zich niets meer te herinneren.

25 april, Rosmalen: de politie vindt het dode lichaam van Bart van Betuw, die al sinds 2 januari vermist was. De politie gaat uit van een misdrijf.

13 mei, Den Bosch: een 67-jarige man meldt op het politiebureau dat hij zijn echtgenote heeft doodgestoken. Dat gebeurde in zijn woning aan de Marco Polostraat.

juni, Breda: het onderzoek naar de vermissing van Henk-Kris Heeren (32) op 18 september 2018 wordt omgezet in een moordzaak. De politie heeft ‘serieuze informatie’ dat hij is vermoord, na een conflict over drugs.

2 juni, Steenbergen: de Belgische loodgieter Johan van der Heyden verdwijnt na een bezoek aan een (ex-)prostituee in Zoersel. Het spoor leidt de politie naar Steenbergen, waar het lichaam van de Belg mogelijk in stukken is gesneden en verbrand. Zeven personen zijn aangehouden.

15 juni, Rosmalen: een 37-jarige man uit Rosmalen wordt ervan verdacht dat hij zijn zes maanden oude baby heeft gedood, onder meer door hard met het kind te schudden. De man ontkent, de rechtszaak gaat in 2020 verder.

13 juli, Breda: in het centrum wordt de 28-jarige Berry van Gool neergestoken. Hij overlijdt in het ziekenhuis. De verdachte is een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

de tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een bloemenzee voor de woning van de 15-jarige vermoorde scholiere Megan uit Breda © Pix4Profs/Edwin Wiekens

19 augustus, Breda: de 15-jarige scholiere Megan wordt in haar ouderlijk huis doodgestoken. De politie pakt een 16-jarige klas- en plaatsgenoot op. Hij zou een relatie hebben gehad met Megan.

30 september, Tilburg: in een woning aan de Kastrupstraat vinden hulpdiensten een zwaargewonde vrouw. Ze overlijdt even later. De politie verdenkt de partner, maar laat hem weer vrij. De doodsoorzaak staat nog niet vast.