De Brabantse kerkhoven lopen leeg, de klokken luiden steeds minder: Hoe de dood uit het leven verdwijnt

vooruitblik Hoe kun je vergrij­zing in het Land van Cuijk tegengaan? Maak het aantrekke­lijk hier te blijven

Vergrijzing is een toenemend probleem in deze regio. Er is zelfs sprake van een zogenaamde braindrain. Jeugd die, vanwege studie, vertrekt en niet terugkeert. Hoe moet dat opgelost worden? Wat vinden de partijen die meedoen aan de verkiezingen in het Land van Cuijk?

23 oktober