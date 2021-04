De Centrale Eindtoets van start in Brabant, hoeveel vragen zou jij goed hebben?

Nieuwsover­zicht | Amp­hia-dok­ter verrast door massale aandacht petitie 538 Oranjedag - Pas dinsdag besluit over versoepe­lin­gen

18 april Het aantal mensen dat de petitie van Amphia-dokter Rogier Crolla tegen de 538 Oranjedag in Breda heeft ondertekend, blijft maar stijgen. Crolla zelf is overweldigd door het succes. De man die inreed op een groep jongeren voor een café in Rijsbergen gaat in hoger beroep. De rechtbank veroordeelde hem twee weken geleden tot vier jaar cel. Verder is het maandag precies een jaar geleden dat Rik van de Rakt werd doodgestoken in Oss. Net toen alle puzzelstukjes in elkaar leken te vallen voor hem, fietste hij zijn noodlot tegemoet. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.