De dag van de Michelinsterren: Nieuwe Winkel blijft bovenaan staan, ook Regent beloond

HC Den Bosch mag na prachtweek nog geloven in play-offwonder: ‘Bij 3-0 achter hoopte ik nog op een gelijkspel­le­tje’

De mannen van HC Den Bosch gaven een memorabele week gisteren een passend slot. Na winst van de Gold Cup donderdag (6-2 in de finale tegen Almere) boog de ploeg van Marc Lammers een 3-0 achterstand bij Klein Zwitserland om in 3-4 zege. Daarmee is er nog altijd een piepkleine kans op het halen van de play-offs. ,,Ik ben trots op de veerkracht die we hebben laten zien.”