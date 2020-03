De deuren van het verzorgingshuis blijven dicht. Oók voor Ria (79) die haar man wil zien

Het is een ontroerend beeld. Ria van der Dussen die met haar 79 jaar iedere dag haar man opzoekt. Al vijf jaar lang, sinds Piet (86) vanwege dementie het huis noodgedwongen verliet, maakt Ria haar dagelijkse gang naar verzorgingshuis Sint Jozefoord in Nuland. Altijd is daar het lachende gezicht van Piet, zodra zijn Ria verschijnt om even koffie te drinken. Of een wandeling te maken. ,,Al is het maar een uurtje”, zegt Ria. Maar zondag hoorde ze ineens dat het niet meer mocht. Op hoop van zegen toog ze tóch nog naar Sint Jozefoord. Maar de deur bleef gesloten.