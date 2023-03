De drie gezusters stappen uit ’t Menneke Eten en Drinken: ‘Oma kan eindelijk eens op vakantie’

16 bestuur­ders onder invloed van drank of drugs bij grote verkeers­con­tro­le in Tilburg

TILBURG - Bij een grote verkeerscontrole op Laarveld West in Tilburg, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 16 automobilisten betrapt met te veel drank op of onder invloed van drugs. Een 35-jarige Tilburger, vermoedelijk onder invloed van drugs, werd aangehouden.