De duizend gezichten van MS gevat in één confronterende voorstelling

Opa misbruikte kleinzoon

2 oktober Negen terreurverdachten huurden een jaar lang een garagebox in Eindhoven-Noord om in te fitnessen. Het OM ziet dit als het trainingscentrum waarin de jongemannen zich klaarmaakten voor een terroristische aanslag. Verder is bij een ongeval in Velddriel een man uit Helmond om het leven gekomen. En een opa uit Vlijmen die zijn kleinzoon misbruikte krijgt een celstraf van 24 maanden, waarvan 21 maanden voorwaardelijk. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.